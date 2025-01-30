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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Эпидемия «синих треугольников смерти» поразила смарт-часы Garmin — устройства ...

Эпидемия «синих треугольников смерти» поразила смарт-часы Garmin — устройства ...

Эпидемия «синих треугольников смерти» поразила смарт-часы Garmin — устройства выходят из строя по всему мируКомпания Garmin заявила, что устранила причину ошибки, из-за которой экран умных часов некоторых пользователей зависал на «синем треугольнике смерти».

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