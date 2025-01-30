Эпидемия «синих треугольников смерти» поразила смарт-часы Garmin — устройства выходят из строя по всему мируКомпания Garmin заявила, что устранила причину ошибки, из-за которой экран умных часов некоторых пользователей зависал на «синем треугольнике смерти».