Эпидемия «синих треугольников смерти» поразила смарт-часы Garmin — устройства выходят из строя по всему мируКомпания Garmin заявила, что устранила причину ошибки, из-за которой экран умных часов некоторых пользователей зависал на «синем треугольнике смерти».
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