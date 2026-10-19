Инвестиции в недвижимость на этапе строительства всегда вызывают смешанные чувства: с одной стороны, это возможность зафиксировать более низкую цену и получить объект с современными характеристиками, с другой — необходимость учитывать множество юридических и финансовых нюансов.
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