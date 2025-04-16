В России более 6 млн пенсионеров получают доплаты до уровня прожиточного минимума

Согласно информации Социального фонда России, к концу 2024 года более 6,1 миллиона пенсионеров в стране получают социальные доплаты, которые обеспечивают им доход на уровне прожиточного минимума пенсионера (ПМП) в их регионе.
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