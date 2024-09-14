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"Смяли левый фланг". Нет воды, еды. Враг тянет резервы: Курское контрнаступление. Свежая сводка на утро 14 сентября

"Смяли левый фланг". Нет воды, еды. Враг тянет резервы: Курское контрнаступление. Свежая сводка на утро 14 сентября

Военные эксперты поделили последними новостями с Курского направления фронта. Русские подразделения смяли левый фланг врага, говорят специалисты, оставив ВСУ без воды и еды.

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Комментарии
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МБ
Михаил Бердников
По-любому,террористам на Курском направлении должен быть путь в один конец:- мародёрство,угон в плен мирных жителей,издевательства над мирным населением и расстрелы автомашин граждан не должны остаться без должного ответа. Думается,что здесь побывало не менее 100000 военных-террористов ВСУ и &quot;гусей удачи&quot;....
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