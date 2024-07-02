Театр абсурда
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Театр абсурда

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«Истина одна будет»: муфтий Дагестана анонсировал запрет никабов в республике

«Истина одна будет»: муфтий Дагестана анонсировал запрет никабов в республике

Муфтий Дагестана Ахмед Абдулаев (председатель Центрального духовного управления мусульман Дагестана, шейх Накшбандийского и Шазалийского тарикатов, обладающий почётным статусом "Хранителя священных реликвий пророка Мухаммеда") объявил о скором запрете никаба.

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