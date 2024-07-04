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Замглавы Минэкономразвития рассказал о перспективах сотрудничества в рамках ШОС

Замглавы Минэкономразвития рассказал о перспективах сотрудничества в рамках ШОС

Kremlin Pool/via Global Look Press Замглавы Минэкономразвития Владимир Ильичев заявил, что Россия продолжает активно работать над улучшением условий торговли с партнерами по Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

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