Замглавы Минэкономразвития рассказал о перспективах сотрудничества в рамках ШОС

Kremlin Pool/via Global Look Press Замглавы Минэкономразвития Владимир Ильичев заявил, что Россия продолжает активно работать над улучшением условий торговли с партнерами по Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).
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