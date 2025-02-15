Создатели The Blood of Dawnwalker стремятся к качеству The Witcher 3, но масштабы будут други...

Создатели The Blood of Dawnwalker стремятся к качеству The Witcher 3, но масштабы будут другимиМатеуш Томашкевич – бывший директор The Witcher 3, и это автоматически делает новую игру The Blood of Dawnwalker достойной внимания.
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