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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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У Миранчука нет голевых действий в 4 матчах подряд. Хавбек «Атланты» забил 1 мяч в 10 играх сезона

Сегодня хавбек «Атланты Юнайтед» не отметился результативностью в игре МЛС с «Орландо Сити» (0:3). Всего в 10 матчах сезона на счету россиянина 1 гол.

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