Смоленск 2.0
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На Смоленщине трассу "Москва - Минск" сделают безопаснее

На Смоленщине трассу "Москва - Минск" сделают безопаснее

На федеральной трассе М-1 в Смоленской области намерены установить дополнительное освещение и ограждения В Смоленской области прорабатывается установка дополнительного освещения и ограждений на трассе М-1.

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