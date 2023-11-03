На Смоленщине трассу "Москва - Минск" сделают безопаснее

На федеральной трассе М-1 в Смоленской области намерены установить дополнительное освещение и ограждения В Смоленской области прорабатывается установка дополнительного освещения и ограждений на трассе М-1.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии