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Аргументы недели

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За прошедшие 24 часа на дорогах Ленобласти произошло 78 ДТП

За прошедшие 24 часа на дорогах Ленобласти произошло 78 ДТП

На дорогах Ленинградской области за прошедшие сутки зафиксировано 78 аварий. За аналогичный период в Санкт-Петербурге зафиксировано 299 аварий.

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