У арестованного замглавы «Роснато» выявили иностранное гражданство

Наличие иностранного гражданства обнаружили у Бориса Подольского — замруководителя ООО «УК „Роснано“, арестованного по делу о превышении полномочий, 3 марта сообщает РИА Новости, ссылаясь на документы суда.
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