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Салах забил и сделал ассист в игре с «Генчлербирлиги». У Мохамеда 4+1 по «гол+пас» в 6 играх за «Трабзонспор»

Вингер «Трабзонспора» Мохамед Салах отметился голом и результативной передачей в матче с « Генчлербирлиги » ( 4:0 , второй тайм) в 4-м туре чемпионата Турции .

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