Путин отменил визит к Эрдогану

Natalija Osminina

Ну что хотеть от Эрдогана? "Не стреляйте в пианиста- он играет, как умеет". Играть по нотам России он будет только на стыке апреля- мая. К тому времени выборы в России пройдут, и тов. Си получит отмашку работать по Тайваню, растягивая в штапагате дядю Сэма. Там и тов. Ким подключится, и хуситы активизируются. А Россия начнет бомбить свечные заводики Европы- те самые, на которых, как в Турции, клепается оружие для фронта. И Эрдоган увидит свою участь.