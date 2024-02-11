А на Украине как раз начали строить завод "Байрактар" Загадки турецкого Султана продолжаются. С Эрдоганом все, как на волнах Черного моря во время шторма.
Путин отменил визит к Эрдогану
Комментарии
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Виктор Рыбаков
Султана давно пора взять за помидоры,послав ему красный шнурок!
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13 час.
Наталья Петрунина
а реальные координаты этого свечного заводика не забыли МО РФ сообщить?
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12 час.
Natalija Osminina
Ну что хотеть от Эрдогана? "Не стреляйте в пианиста- он играет, как умеет". Играть по нотам России он будет только на стыке апреля- мая. К тому времени выборы в России пройдут, и тов. Си получит отмашку работать по Тайваню, растягивая в штапагате дядю Сэма. Там и тов. Ким подключится, и хуситы активизируются. А Россия начнет бомбить свечные заводики Европы- те самые, на которых, как в Турции, клепается оружие для фронта. И Эрдоган увидит свою участь.
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10 час.
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