Новости, событи...
ГлавнаяГеополитикаВ РоссииСтёбБывший СССРЭкономика и финансы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости, события, факты

147 143 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Людмила Лиханова (Беговщиц)
    А как ципсота возбудилась ! Идиоты, вы все уже в базе ФСБ, а СМЕРШ уже действует не наглядно, но очень эффективно и д...Зона СВО: сенатор...
  • Юрий Золотарев
    Со свои-и-и-ими, со СВОИМИ говорит! Пора, сталбыть!Безумный Шляпник....
  • Владимир ГОВОРОВ
    Это не президент, это байденутый старперБезумный Шляпник....

Путин отменил визит к Эрдогану

Путин отменил визит к Эрдогану

А на Украине как раз начали строить завод "Байрактар" Загадки турецкого Султана продолжаются. С Эрдоганом все, как на волнах Черного моря во время шторма.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Виктор Рыбаков
Султана давно пора взять за помидоры,послав ему красный шнурок!
Ответить
13 час.
Наталья Петрунина
а  реальные координаты этого свечного заводика не забыли МО РФ сообщить?
Ответить
12 час.
Natalija Osminina
Ну что хотеть от Эрдогана? &quot;Не стреляйте в пианиста- он играет, как умеет&quot;. Играть  по нотам России  он будет только на стыке  апреля- мая. К тому времени выборы в России пройдут, и  тов. Си получит отмашку работать по Тайваню, растягивая в штапагате дядю Сэма. Там  и тов. Ким подключится,  и хуситы активизируются. А Россия начнет бомбить свечные заводики Европы- те самые, на которых, как в Турции, клепается оружие для фронта. И Эрдоган увидит свою участь.
Ответить
10 час.

Картина дня

наверх