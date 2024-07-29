21-летний Георгий Скуридин пропал без вести в Новосибирске

В Новосибирске продолжаются поиски 21-летнего Георгия Скуридина, пропавшего 25 июля этого года. Местонахождение молодого человека остается неизвестным, поэтому волонтеры поисково-спасательного отряда "ЛизаАлерт" обращаются за помощью к жителям города.
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