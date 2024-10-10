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Алаудинов заступился за русских. Генерал «Ахмата» «восстал» против своего

Алаудинов заступился за русских. Генерал «Ахмата» «восстал» против своего

NEWS.ru Апти Алаудинов Командир спецназа «Ахмат», замначальника Главного военно-политического управления Минобороны РФ Апти Алаудинов встретился с лидерами «Русской общины» после того, как уполномоченный по правам человека в Чечне Мунсур Солтаев заявил, что движение разжигает ненависть.

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Комментарии
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Катерина
Глупый  вопрос. Забей  в  поисковик  и  найдёшь  ответ.  Но  тебе-то не  ответ  нужен.  Правда,  работница  ЦИПсО?   Тебе  надо,  чтобы  у  нас  в  России,  как   у  вас  на   Окраине  начали   батьки  Махно  гулять...  Побрейтесь!
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Роберт Жуков
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Роберт Жуков
Катерина!))
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