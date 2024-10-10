Алаудинов заступился за русских. Генерал «Ахмата» «восстал» против своего

Катерина

Глупый вопрос. Забей в поисковик и найдёшь ответ. Но тебе-то не ответ нужен. Правда, работница ЦИПсО? Тебе надо, чтобы у нас в России, как у вас на Окраине начали батьки Махно гулять... Побрейтесь!