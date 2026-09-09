Тутберидзе лично поведет Бойкову и Козловского на турнир в США

Фото: Владимир Васильев / «Татар-информ» Заслуженный тренер России Этери Тутберидзе отправится в Соединённые Штаты вместе с фигуристами Александрой Бойковой и Дмитрием Козловским, которые выступают в парном катании.
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