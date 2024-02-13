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Разработка Silent Hill 2 Remake находится “на финальных этапах” В новом интервью про...

Разработка Silent Hill 2 Remake находится “на финальных этапах” В новом интервью про...

Разработка Silent Hill 2 Remake находится “на финальных этапах”В новом интервью продюсер серии Silent Hill Мотои Окамото сообщил, что сейчас ремейк классического хоррора Silent Hill 2 находится “на финальных этапах разработки”Читать дальше → источник.

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