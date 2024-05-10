Какой церковный праздник сегодня, 11 мая 2024 года, отмечают верующие Татьяна Орлонская132-й день текущего года по Григорианскому календарю, соответствующий 11 мая 2024 года, в православном церковном календаре отмечается как день памяти святителя Кирилла, епископа Туровского, а также апостолов от 70-ти Иасона, Сосипатра, Керкиры, девы, и иных, с ними пострадавших.