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Какой церковный праздник сегодня, 11 мая 2024 года, отмечают верующие

Какой церковный праздник сегодня, 11 мая 2024 года, отмечают верующие

Какой церковный праздник сегодня, 11 мая 2024 года, отмечают верующие Татьяна Орлонская132-й день текущего года по Григорианскому календарю, соответствующий 11 мая 2024 года, в православном церковном календаре отмечается как день памяти святителя Кирилла, епископа Туровского, а также апостолов от 70-ти Иасона, Сосипатра, Керкиры, девы, и иных, с ними пострадавших.

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