20 декабря в учреждении образования начались Новогодние праздники.Сегодня самые младшие воспитанники из первых младших групп № 1 и 2, группы второго раннего возраста встречали Дедушку Мороза и его внучку Снегурочку.
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