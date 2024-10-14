Учитель Ямбург: при выборе репетитора ребенку важно оценить его образование

Перед началом поиска репетитора важно понять, для каких задач он нужен ребенку. Об этом "Москве 24" рассказала ведущий научный сотрудник Научно-образовательного центра развития образования, кандидат педагогических наук, доцент Наталья Тарасова.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии