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Учитель Ямбург: при выборе репетитора ребенку важно оценить его образование

Учитель Ямбург: при выборе репетитора ребенку важно оценить его образование

Перед началом поиска репетитора важно понять, для каких задач он нужен ребенку. Об этом "Москве 24" рассказала ведущий научный сотрудник Научно-образовательного центра развития образования, кандидат педагогических наук, доцент Наталья Тарасова.

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