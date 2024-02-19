ВС РФ эвакуировали более 20 брошенных в Авдеевке раненых боевиков ВСУ

Военнослужащие Вооружённых сил Российской Федерации в рамках проведения зачистки на территории населённого пункта Авдеевка занимались эвакуационными мероприятиями, в ходе которых вывезены были порядка 20 боевиков ВС киевского режима, которые получили ранения.