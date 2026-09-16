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Моллы

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Сбербанк требует банкротства владельца премиального бренда одежды N.O.M.I.

Сбербанк требует банкротства владельца премиального бренда одежды N.O.M.I.

Банк подал в суд заявление о несостоятельности компании на фоне падения спроса на одежду и уже закрытых магазинов бренда в Москве и Ростове на Дону.

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