Сбербанк требует банкротства владельца премиального бренда одежды N.O.M.I.

Банк подал в суд заявление о несостоятельности компании на фоне падения спроса на одежду и уже закрытых магазинов бренда в Москве и Ростове на Дону.
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