Лидеры ЕС испугались наказания Трампа за помощь Украине

Лидеры Европейского союза (ЕС) и Великобритании боятся наказания президента США Дональда Трампа за наращивание военной помощи Украине в случае, если американская сторона посчитает это препятствием для мирного урегулирования конфликта.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии