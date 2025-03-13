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  • Traveller
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Лидеры ЕС испугались наказания Трампа за помощь Украине

Лидеры ЕС испугались наказания Трампа за помощь Украине

Лидеры Европейского союза (ЕС) и Великобритании боятся наказания президента США Дональда Трампа за наращивание военной помощи Украине в случае, если американская сторона посчитает это препятствием для мирного урегулирования конфликта.

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