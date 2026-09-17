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Пятый канал

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Экономика России: Путин рассказал о ВВП, ценах и рынке труда

Экономика России: Путин рассказал о ВВП, ценах и рынке труда

Президент России Владимир Путин провел совещание по экономическим вопросам, на котором обсудили текущую динамику экономики, исполнение федерального бюджета, инфляцию, ситуацию на рынке труда и подготовку финансового плана страны на ближайшие три года.

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