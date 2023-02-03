Деннис Смит поставил сверху с сопротивлением Дерозана и Драммонда

Защитник «Хорнетс» Деннис Смит исполнил эффектный данк в матче с «Буллс» (98:114). Смит прорвался под кольцо и поставил сверху с сопротивлением игроков «Чикаго» Демара Дерозана и Андре Драммонда.
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