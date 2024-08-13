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Эксперты заявили, что железо из мяса повышает риск развития диабета

Эксперты заявили, что железо из мяса повышает риск развития диабета

Недавнее исследование, проведенное в Гарвардской школе общественного здравоохранения имени Т.Х. Чана, установило тревожную взаимосвязь между потреблением железа животного происхождения и повышенным риском развития диабета второго типа.

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