Эксперты заявили, что железо из мяса повышает риск развития диабета

Недавнее исследование, проведенное в Гарвардской школе общественного здравоохранения имени Т.Х. Чана, установило тревожную взаимосвязь между потреблением железа животного происхождения и повышенным риском развития диабета второго типа.
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