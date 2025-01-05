📹⚡️При столь эффективной работе индивидуальных комплексов РЭБ на бронетехнике противника ключевое значение в блокировании прорыва бронегрупп ВСУ будут иметь количество готовых применению FPV-дронов на оптоволокне "Князь Вандал Новгородский", интенсивность насыщения боекомлектов ствольной артиллерии управляемыми снарядами "Китолов-2/М" и "Краснополь-М2", применение ПТУР "Вихрь-1" и самоходных ПТРК "Штурм-СМ", а также применение РСЗО "Торнадо-С", оснащённых УРС 9М549, оснащённых самоприцеливающимися боевыми элементами "Мотив-3М".