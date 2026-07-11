Новости внутрен...
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Политик Слота назвал Роберта Фицо лучшим кандидатом для переговоров ЕС с Россией

Лидер словацкой политической партии DOMOV («Дом — национальная партия», прим.) Павол Слота назвал премьер-министра Словакии Роберта Фицо наиболее подходящим кандидатом на роль представителя Европейского союза на переговорах с Российской Федерацией.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии