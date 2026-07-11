Политик Слота назвал Роберта Фицо лучшим кандидатом для переговоров ЕС с Россией

Лидер словацкой политической партии DOMOV («Дом — национальная партия», прим.) Павол Слота назвал премьер-министра Словакии Роберта Фицо наиболее подходящим кандидатом на роль представителя Европейского союза на переговорах с Российской Федерацией.
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