Чалый: Украинцы сотнями тысяч пойдут в российскую армию

Daddy Bo

:f не будет особой необходимости "идти на них как во Вторую Мировую". Та СВО, которая идёт сейчас на Украине - не столько война, сколько именно военная операция по освобождению захваченной территории соседней с нами части СНГ, бывшей - СССР проплаченными наёмниками стран, объявивших сами себя нашими врагами. Поэтому и ведётся она такими гуманными методами, со стремлением максимально не задевать мирное невооружённое население. В случае попыток эскалации и расширения территории и участников войны скорее всего сработает план защиты территории России от глобальной угрозы. ...А на заражённые фонящие территории наших солдат не пошлют.