Наш потерянный мир
ГлавнаяНовые темы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Наш потерянный мир

34 247 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Лидия Санникова
    Сам не меньше, чем военкоры рассказывает...Алаудинов обвинил...
  • Е Пронина
    пробомбить как положено украину,там нет людей,одни хохлы переформатированые или калибры закончилисьРоссия заманивает...
  • ВАЛЕРИЙ ЧИКУНОВ
    Корреспонденты должны свои очерки выпускать в свет только через военную цензуру , а она должна быть . Таковы уж закон...Алаудинов обвинил...

Чалый: Украинцы сотнями тысяч пойдут в российскую армию

Чалый: Украинцы сотнями тысяч пойдут в российскую армию

Вслед за Донбассом уже и на территориях новых регионов РФ Харьковской и Запорожской области население начинает считать, что воюет против Украины за свои земли.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Daddy Bo
:f не будет особой необходимости &quot;идти на них как во Вторую Мировую&quot;. Та СВО, которая идёт сейчас на Украине - не столько война, сколько именно военная операция по освобождению захваченной территории соседней с нами части СНГ, бывшей - СССР проплаченными наёмниками стран, объявивших сами себя нашими врагами. Поэтому и ведётся она такими гуманными методами, со стремлением максимально не задевать мирное невооружённое население.   В случае попыток эскалации и расширения территории и участников войны скорее всего сработает план защиты территории России от глобальной угрозы. ...А на заражённые фонящие территории наших солдат не пошлют.
Ответить
18 час.
ВМ
Владимир Минаков
&quot;на территориях новых регионов РФ Харьковской и Запорожской области население начинает считать, что воюет против Украины&quot;    Харьковская область тоже вошла в состав России?
Ответить
10 час.

Картина дня

наверх