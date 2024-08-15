Вслед за Донбассом уже и на территориях новых регионов РФ Харьковской и Запорожской области население начинает считать, что воюет против Украины за свои земли.
Чалый: Украинцы сотнями тысяч пойдут в российскую армию
Комментарии
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Daddy Bo
:f не будет особой необходимости "идти на них как во Вторую Мировую". Та СВО, которая идёт сейчас на Украине - не столько война, сколько именно военная операция по освобождению захваченной территории соседней с нами части СНГ, бывшей - СССР проплаченными наёмниками стран, объявивших сами себя нашими врагами. Поэтому и ведётся она такими гуманными методами, со стремлением максимально не задевать мирное невооружённое население. В случае попыток эскалации и расширения территории и участников войны скорее всего сработает план защиты территории России от глобальной угрозы. ...А на заражённые фонящие территории наших солдат не пошлют.
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18 час.
ВМ
Владимир Минаков
"на территориях новых регионов РФ Харьковской и Запорожской области население начинает считать, что воюет против Украины" Харьковская область тоже вошла в состав России?
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10 час.
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