Xcite X-Cross 7 (российские Chery Tiggo 7 Pro) изначально продают с допами более чем на 50 000 рублей и правильными шильдиками на кузове, колесах и руле

Как рассказал главный редактор «За рулём» Максим Кадаков, который побывал в одном из салонов, где уже появились Xcite X-Cross 7 (российские Chery Tiggo 7 Pro), машины изначально продают с дополнительным оборудованием.
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