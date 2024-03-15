Белый хлеб: чем он на самом деле вреден для здоровья

Хлеб — это продукт питания, который присутствует на столе большинства людей по всему миру. Он обладает высокой пищевой ценностью, содержит множество полезных веществ и углеводов, которые необходимы для нормального функционирования организма.
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