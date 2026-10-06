Участник СВО Тарабаев: я служу не для того, чтобы бояться

Будущих бойцов СВО очень подробно обучают тактической медицине, сообщил оператор наземного робототехнического комплекса, участник СВО Максим Тарабаев.
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