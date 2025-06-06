Овчинский: в новостройке по реновации в Кузьминках началось благоустройство

На юго-востоке Москвы, в районе Кузьминки, ведется строительство жилого дома в рамках программы реновации, общей площадью более 30 тысяч квадратных метров, сообщил Владислав Овчинский, министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города.