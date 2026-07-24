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62ИНФО | Новости Рязани

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Губернатор Павел Малков пообщался со студентами РГУ в "Полянке"

Губернатор Павел Малков пообщался со студентами РГУ в "Полянке"

"База работает с 60-х годов, и её важно сохранить. Территория ухоженная, но время требует обновления – будем искать возможности, чтобы привести её в порядок", - прокомментировал состояние "Полянки" губернатор.

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