Губернатор Павел Малков пообщался со студентами РГУ в "Полянке"

"База работает с 60-х годов, и её важно сохранить. Территория ухоженная, но время требует обновления – будем искать возможности, чтобы привести её в порядок", - прокомментировал состояние "Полянки" губернатор.
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