Дача сгорела под Петрозаводском

В Сосновом Бору вечером 1 апреля полыхал дачный домФото: freepik.com / Ilovehz Во вторник в 21:04 на пульт Единой службы спасения-01 Прионежского района поступило сообщение о том, что горит частный дом, расположенный на территории дачного кооператива Сосновый Бор.