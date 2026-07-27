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Криеренко: убийство детей стало для Киева новым способом ведения войны

Председатель комитета по госстроительству и местному самоуправлению Народного совета ЛНР Александр Криеренко заявил, что киевский режим нанес удар по базе отдыха в Кирилловке Запорожской области, окончательно переступив черту, за которой теряют смысл любые правила ведения войны.

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