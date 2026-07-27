Криеренко: убийство детей стало для Киева новым способом ведения войны

Председатель комитета по госстроительству и местному самоуправлению Народного совета ЛНР Александр Криеренко заявил, что киевский режим нанес удар по базе отдыха в Кирилловке Запорожской области, окончательно переступив черту, за которой теряют смысл любые правила ведения войны.