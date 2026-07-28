Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

7 561 подписчик

Путин и Пашинян обсудили референдум: сроков нет

Путин и Пашинян обсудили референдум: сроков нет

В ходе телефонного разговора президента России Владимира Путина и премьер-министра Армении Никола Пашиняна точные сроки проведения референдума о вступлении Армении в Европейский союз или о сохранении членства в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) не обсуждались.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии