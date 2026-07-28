Путин и Пашинян обсудили референдум: сроков нет

В ходе телефонного разговора президента России Владимира Путина и премьер-министра Армении Никола Пашиняна точные сроки проведения референдума о вступлении Армении в Европейский союз или о сохранении членства в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) не обсуждались.
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