Зарема Салихова: РФС подлым способом превратил Суперкубок в очередной корпоратив «Газпрома» со Шнуром

Бывший член совета директоров «Спартака» Зарема Салихова отреагировала на слова экс-президента Российской премьер-лиги (РПЛ) Ашота Хачатурянца относительно того, что проведение Суперкубка в Санкт-Петербурге является нарушением спортивного принципа.
Бывший член совета директоров «Спартака» Зарема Салихова отреагировала на слова экс-президента Российской премьер-лиги (РПЛ) Ашота Хачатурянца относительно того, что проведение Суперкубка в Санкт-Петербурге является нарушением спортивного принципа.
Свежие комментарии