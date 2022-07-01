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Зарема Салихова: РФС подлым способом превратил Суперкубок в очередной корпоратив «Газпрома» со Шнуром

Зарема Салихова: РФС подлым способом превратил Суперкубок в очередной корпоратив «Газпрома» со Шнуром

Бывший член совета директоров «Спартака» Зарема Салихова отреагировала на слова экс-президента Российской премьер-лиги (РПЛ) Ашота Хачатурянца относительно того, что проведение Суперкубка в Санкт-Петербурге является нарушением спортивного принципа.

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