Расчет РСЗО «Град» группировки «Центр» уничтожил опорный пункт ВСУ под Авдеевкой

Были использованы осколочно-фугасные снаряды Расчет РСЗО «Град» группировки войск «Центр» ликвидировал опорный пункт украинской армии на авдеевском направлении, рассказали журналистам в Министерстве обороны России.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии