Ростех импортозаместит каучуки для строительной отрасли и легкой промышленности

Фото: Российский научный центр «Прикладная химия (ГИПХ)» Российский научный центр «Прикладная химия (ГИПХ)» Госкорпорации Ростех освоит технологические процессы получения уретановых каучуков из отечественного сырья.
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