В Волгограде после атаки беспилотников загорелось предприятие ТЭК и жилые дома

Как сообщает Life.ru, В Волгограде произошла атака беспилотных летательных аппаратов, в результате которой пострадали жилые дома и возникли пожары на промышленном предприятии топливно-энергетического комплекса (ТЭК).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии