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FiNE NEWS

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В Волгограде после атаки беспилотников загорелось предприятие ТЭК и жилые дома

Как сообщает Life.ru, В Волгограде произошла атака беспилотных летательных аппаратов, в результате которой пострадали жилые дома и возникли пожары на промышленном предприятии топливно-энергетического комплекса (ТЭК).

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