На улице Колобова ограничат движение транспорта

Внимание! В связи с проведением капитального ремонта на участке улицы Колобова от Столетовского проспекта до проезда Колобова ограничат движение транспорта с 7 часов утра 2 августа до 23 часов 23 августа.
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