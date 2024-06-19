Экспирация валютных фьючерсов, ГОСА «ЭЛ5-Энерго» и «Россети Центр» - основные события 20 июня

В четверг, 20 июня, на Московской бирже состоится экспирация валютных фьючерсов и опционов, а цена исполнения июньских контрактов будет рассчитана на основании установленных курсов ЦБ (курс доллара 82,6282 рубля, евро - 89,0914 рубля).