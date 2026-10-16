С начала осени в Подмосковье люди не менее 10 раз видели диких волков. Об этом сообщил телеграм-канал Shot .
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То нашествие медведей на жильё ,теперь волки. Куда деваться бедному крестьянину .Может уже пора квоты на отстрел увеличивать? Жизнь людей не должна подвергаться опасности.