Депутат Драпеко: «лаборатория праздников» при Минкульте может работать как методический кабинет

Министерство культуры заявило о планах по созданию «лаборатории праздников». Для чего может быть нужно структурное подразделение, рассказала первый заместитель председателя комитета Государственной думы РФ по культуре Елена Драпеко в беседе с «Ридусом».
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