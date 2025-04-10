AVON и ВСУ: как косметика стала источником финансирования конфликта – расследование Царьграда Ирэн ОрлонскаяВ современном мире раскрученные бренды представляют собой серьезную угрозу для общества, гораздо более опасную, чем так называемая «несистемная оппозиция».