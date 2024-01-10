«Купил автомобиль зная о всех его косяках»: отзыв владельца Lada Niva Travel

Иван ВолгинСтаж вождения 26 лет Купил «Ниву» сразу после её дебюта на рынке. Она мне сразу понравилась своими узкими блок-фарами а-ля «Раф 4», стильной решеткой радиатора и отделкой из некрашеного пластика по низу порогов и колесных арок.