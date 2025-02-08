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Царьград

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Интернет деградировал: Сеть захватила реклама, фейки и бесполезные результаты

Интернет деградировал: Сеть захватила реклама, фейки и бесполезные результаты

Всемирная паутина совсем не та, а Интернет сильно деградировал.Авторы статьи на HackerNoon указали, что раньше интернет мог являться пространством для открытий, творчества и общения.

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