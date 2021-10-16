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Две делегации из Германии посетят Крым

Две делегации из Германии посетят Крым

В Госсовете Крыма сообщили, что первая делегация приедет в конце октября, а вторая - в ноябре."Мы ожидаем в октябре делегацию из Хайдельберга", - сказал глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Гемпель.

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