Две делегации из Германии посетят Крым

В Госсовете Крыма сообщили, что первая делегация приедет в конце октября, а вторая - в ноябре."Мы ожидаем в октябре делегацию из Хайдельберга", - сказал глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Гемпель.