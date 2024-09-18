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Посол Ирана в Ливане Амани серьезно пострадал после детонации пейджера

Посол Ирана в Ливане Амани серьезно пострадал после детонации пейджера

Посол Ирана в Ливане Моджтаба Амани лишился глаза и серьезно повредил второй в результате взрыва пейджера, пишет The New York Times со ссылкой на представителей Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

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