Посол Ирана в Ливане Амани серьезно пострадал после детонации пейджера

Посол Ирана в Ливане Моджтаба Амани лишился глаза и серьезно повредил второй в результате взрыва пейджера, пишет The New York Times со ссылкой на представителей Корпуса стражей исламской революции (КСИР).
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